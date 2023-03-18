WBC（世界棒球經典賽）目前正進行到4強階段，18日由C組第1的墨西哥交手D組第2波多黎各，儘管波多黎各首局就打下4分，但墨西哥韌性驚人，七局下靠著L.烏力亞斯（Luis Urias）安打超前比數，最終以5比4力克波多黎各，墨西哥4強賽的對手將會是亞洲強權日本。

淘汰賽首戰，墨西哥再次派上王牌左投烏瑞亞斯（Julio Urias），不過一局上就遭遇危機，拜耶茲（Javier Baez）、羅薩里歐（Eddie Rosario）背靠背全壘打，波多黎各比賽前段就取得4比0領先，此後烏瑞亞斯回穩，一路投到4局結束，沒再讓波多黎各攻下分數。

墨西哥二局下由帕雷德斯（Isaac Paredes）開轟追回1分，五局佛度戈（Alex Verdugo）一分打點安打追成2分落後，七局下波多黎各換上A.迪亞茲（Alexis Diaz）登板，他正是先前受重傷的E.迪亞茲（Edwin Diaz）的弟弟，A.迪亞茲希望借助哥哥的力量，換上了E.迪亞茲著名的出場曲《Narco》登場，不過他一上來先被擊出二壘安打，再連續投出2次保送造成滿壘，一個人次都沒有解決就退場。

波多黎各換上緊急換上羅培茲（Jorge Lopez），他雖然順利拿下2個出局數，卻遭手感正熱的帕雷德斯敲出追平比分的安打，L.烏力亞斯再補刀超前比數，2人合力幫助球隊完成逆轉，九局上墨西哥由紅雀守護神蓋列戈斯（Giovanny Gallegos）上來關門，被擊出2支安打上演劇場，最終仍順利三振E.赫南德茲（Enrique Hernandez）結束比賽，墨西哥終場結束以5比4擊敗波多黎各，隊史首次闖進WBC四強賽，將碰上目前保持不敗的日本，武士隊可能將推出佐佐木朗希先發登板。