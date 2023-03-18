F-35隱形戰機引擎要升級

當美國空軍被問及，要是國會提供更多資金，願不願再尋求打造可變循環引擎（adaptive engine）時，美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）回答，「不了，我們已經做出決定。」而五角大廈預計，2030會計年度普惠（Pratt & Whitney）將準備好為F-35進行引擎升級。

據《突發防務》（Breaking Defense）網報導，F-35聯合專案辦公室（F-35 Joint Program Office）發言人說，無論美國或外國，所有使用F-35的顧客都將資助發動機升級的研發。

F-35聯合專案辦公室發言人奧雷（Matthew Olay）說，預先初步設計審查（pre-Preliminary Design Review）活動從2022會計年度展開，而完成工程和製造研發階段，加上所需的測試，預計需要7年。接著很快就會進行升級，而時間暫定在 2030 財年第1季度末或第2季度初。

奧雷說，普惠的發動機核心升級（ECU）只要一準備好，3款F-35機隊就能進行改裝。而未來發動機在送交洛克希德馬丁（Lockheed Martin）組裝前，也會先進行升級。此外，奧雷強調，所有的F-35聯合戰機專案企業成員也都將注資。而普惠F135引擎專案副總裁蘿特卡（Jen Latka）先前說，發動機核心升級解決方案預料需要花費約24億美元（735億台幣）。