男團「5566」前成員小刀（彭康育）日前上小S（徐熙娣）節目《小姐不熙娣》談論爸爸經，讓小S想起高中時的回憶，表示小刀曾瘋狂追求她，小刀則自爆淪為「工具人」，而昔日上節目也曾談起這段往事，最後被阿雅（柳翰雅）勸退才放棄。

小刀坦言自己為追小S變成工具人。（圖/Youtube 小姐不熙娣）

雖然小刀復出後持續在各大綜藝節目中亮相，但這次罕見與小S同台，也讓小S想起被小刀追求的回憶，小刀也大方承認，「我每天早上都去福利社買牛奶，然後小S就笑笑收下，還會跟我說想吃什麼，我就會去買」，他表示自己變成工具人。

小S坦承自己對小刀沒有愛的感覺。（圖/Youtube 康熙好經典）

事實上，小刀跟小S是高中同班同學，過去兩人也曾在《康熙來了》談論此事，當時大S也在場，表示他都會直球告白：「娣，妳好美哦，要不要跟我交往？」但始終抱不到美人歸，甚至成為大家的跑腿小弟，小S則坦言：「只會覺得他很會搞笑，但沒有那種愛。」

大S還藉機爆料，小刀曾特別準備一段詩要跟小S告白，沒想到被發現是抄襲《倩女幽魂》的台詞，當場出糗，讓眾人笑翻。不過大家都很好奇最後沒有繼續追的原因，他則表示是「阿雅看不下去」，勸他放棄，才在送出最後一碗粥後決定放下。