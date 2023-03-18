台大已通過將在112學年度起入學新生的畢業論文全面加註「在職專班」字樣，台大教務長王泓仁今(18)日表示，這項作法相信未來其他學校可能會跟進，而校方立場還是以持續加強專班師資、教學吸引力來強化招生，這在校內也已成為共識。

台大校長陳文章今日為上任以來首度主持校務會議，會前先由王泓仁接受媒體聯訪，除了談及畢業論文標示「在職專班」的討論，也提到台大去年開始推動「校學士」，目前共計13個學生申請。

王泓仁指出，台大為鼓勵自主學習而推動「校學士」制度，讓學生自行組合4個學分學程或領域專長，創造4年的學習計畫，不過這項作法去年才開始執行，因此目前申請案件尚不多。

王泓仁進一步提到，在今年13個「校學士」申請案中，已看到一些有趣的組合，例如有學生提出「人機介面」的校學士課程方案，結合心理系的神經生物學、認知科學及社工系相關的老年、長照專長等，就是為了面向高齡化、少子化的社會，展現高度創意。

王泓仁也說，近期舉行的「杜鵑花節」，「校學士」攤位便吸引600多名學生前來領取資料，可見很多人有興趣，相信未來會有更多學生前來申請。