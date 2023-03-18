物價飛漲，手搖飲料價格越來越驚人，一名網友表示，他印象中最初珍奶的價格只要10元，不知道大家最開始喝珍珠奶茶的時候一杯多少錢，引起網友熱烈討論，但最多人有印象的價格則是25元。另有網友則說，過去珍奶多是用奶粉或奶水調的，現在則會用鮮奶，成本不同，售價當然也不同。

一名網友日前在PTT上分享，通膨問題嚴重，他記得過去一杯500毫升的珍珠奶茶，只要10元，後來出現了飲料店「休閒小站」，只要有點年紀的人都聽過，當時一杯珍奶只要20到30元，不知道大家最一開始喝珍奶的時候，那時候是多少錢？

貼文引起網友討論，不少人驚呼哪裡找到10元的珍奶，多數人印象中的最初價格落在25元。「記得是25元，還用奶精粉+調酒色素糖漿搖的」、「25元吧！快可立跟大聯盟買的」、「76年次，小時候喝過25元的珍奶」、「小杯波霸奶茶25元」、「500毫升的珍奶，價格大約是20±5元」、「25元，路邊攤，紅茶加奶水」、「休閒小站好像是25元」。

另有網友則說，很小的時候的確看過10元的珍奶，但是珍珠其實是那種小粉圓，不是大顆的珍珠，而且過去的珍珠奶茶大多是用奶粉泡或是用奶水加茶調合而成的，並不是用純鮮奶加茶，因此除了通膨之外，成本不同，售價當然也會有落差。