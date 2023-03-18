有些女人天生就散發女神魅力，做事從容又優雅，星座專家白瑜在《命運好好玩》節目中點名天蠍座、天秤座及雙子座，她們天真、樂觀又浪漫，來看看身邊是不是也有這些朋友。

Top3：雙子座（實際又不食人間煙火）

白瑜舉例，張柏芝、小S、瑪麗蓮夢露、安潔莉娜裘莉都是雙子座。雙子座實際又不食人間煙火，例如小S和人鬥嘴時，天真像個孩子；有時「矛盾卻和諧」就是一種魅力，因為一般人做不到。

Top2：天秤座（充滿優雅的顏值擔當）

天秤座的代表人物有梅艷芳、賈靜雯、濱崎步、凱特溫絲蕾。她們不容易老，在任何年紀都有少女感，做事從容，散發優雅氣息。天秤座本身就是維納斯守護，維納斯個性天真、樂觀又浪漫，連閻王都能征服。

Top1：天蠍座（空靈猜不透的吸引力）

林青霞、林依晨、安海瑟威、宋慧喬、全智賢都是天蠍座。大家給天蠍座貼的標籤就是「愛記仇」，不過仔細觀察天蠍座女生，她們永遠天真稚氣，把任何事情都「看到底」，隨時給人很「清澈」的感覺。不過她們仍會為自己保留一點，不會把底細全洩，讓人對她們充滿好奇。