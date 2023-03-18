新北市一名國中少女因皮膚發炎，請姑姑的男友鄧男幫忙擦藥，怎料鄧男竟利用與少女獨處之際，趁機環抱少女，對其襲胸、舔胸；法官依對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪，判處鄧男有期徒刑2年，緩刑3年。

據判決書指出，鄧男為少女姑姑的男朋友，2021年9月5日下午，鄧男與少女獨自在板橋區住處，鄧男藉為少女塗抹皮膚炎藥膏之際，伸手觸摸、舔舐少女胸部，並從後環抱對方揉胸。

法庭審理時，鄧男坦承犯行並表示相當後悔，事後也獲得少女諒解，與少女家屬達成和解，並賠償對方70萬元，少女也表示願意給予鄧男緩刑機會。

法官審酌鄧男身為少女長輩，竟為滿足一己性慾，無視少女對於其信任，對當時尚未滿14歲、身心狀況均未臻成熟的少女強制猥褻，戕害少女健全成長，妨害其正確兩性關係之建立，所為應予譴責非難；法官依對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪，判處鄧男有期徒刑2年，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。