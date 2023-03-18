從2018年貿易戰開打後，美中兩大強國的關係相當不理想，但去年官方數據顯示雙方貿易總額創下歷史新高，引起熱烈討論，華府兩大智庫之一的彼得森國際經濟研究所（PIIE）最新報告認為，該數據有誤導性，事實上，兩大強國的經濟依存度正在降低。

南華早報報導，美國商務部經濟分析局數據提到，去年美國對大陸的出口比前一年增加24億美元，達到1538億美元，而美國從大陸的進口額也增加318億美元，達到5368億美元，中美進出口總額合計達6905億美元，打破中美貿易戰全面衝擊前的2018年數據，再創歷史新高。

然而，PIIE周四發布的最新報告卻認為，該數據具有誤導性，其實美中的貿易依存度正在降低，「事實上，大陸也正在將一些外國商品的採購從美國轉移出去，雙方都有同樣的恐懼，害怕對方會突然將貿易當作武器，進而切斷進口或出口，為了消除這個隱憂，每個國家都在嘗試貿易多元化。」

此外，PIIE也提到，製造業商品佔貿易戰前美國出口至大陸總額的44%，但到了2022年，這數據已經下降至41%，「美國出口至大陸的比例持續下降，遠遠落後同樣向大陸市場銷售商品的其他國家。」

報告補充說明，「許多美國製造業的產品都消失了，包括汽車、噴射飛機，加上半導體出口管制措施，半導體產業的出口額已經在2022年下降，未來可能會繼續下修。」

能源貿易方面，美國轉向至歐洲，而大陸則向俄羅斯採購能源。不過，PIIE認為，農業是美中貿易唯一的希望，美國農民對大陸市場的依賴程度越來越高，但大陸買家對美國的依賴程度可能會降低。