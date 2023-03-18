台灣首席吠陀占星師李靜唯表示，3月16日太陽離開土星進入雙魚座，在這之前美國矽谷銀行突然倒閉引發的金融危機恐慌，接下來歷史悠久的瑞士信貸也瀕臨破產，其實土星進入水瓶座的功課就是所有老舊的企業文化，金融制度都需要大刀闊斧改革，而太陽代表政治權威領袖，雖然暫時獲得政府的援助，可是銀行業長期累積的沉痾及弊端卻需要一段很長時間的改革，如今全球正式邁入經濟大蕭條，這也是土星一待就是兩年半的原因。

李靜唯說，在此同時水星也在3月17日進入雙魚座與木星太陽合相，其實在吠陀占星水木合相是個好兆頭，木星象徵幸運，水星象徵智慧，除了人與人之間的交流會更加密切之外，在3月31日前國與國之間的溝通交流或是跟航運貨櫃旅遊相關的產業傳來好消息。

李靜唯指出，值得一提的是3月24日晚上7點52分左右有一個非常難得可以看見的天象「月掩金星」錯過就要再等40年！所謂「月掩金星」就是月亮與地球，金星連成一條線，屆時彎彎眉月會在金星面前優雅路過，此時便把亮度較弱的金星完全遮蔽掉，而金星則會在很短的時間內消失然後過陣子再出現，由於月亮在恆星黃道只停留2天半，並且跟金星羅喉合相被計都火星映射，這段時間也要特別留意所有跟女性，情感，淫亂相關的醜聞再度爆發。

▍事業運旺

●雙子座（6／15～7／14）

木星水星合相在事業宮，事業運在下半個月會更旺，雙子以智慧及口才取勝，個人專業及溝通能力更上層樓，事業有貴人賞識，好好把握大展鴻圖的機會！唯一要注意的是與長官或年長客戶溝通時分寸要拿捏得宜。

●小人星座

牡羊座（4／15～5／14）

▍正財運旺

●水瓶座（2／15～3／14）

木星水星合相在財帛宮，水瓶座在2023年堪稱財運大豐收，這個月累積的財富更是可觀，對於財富的敏銳度也比一般人更勝一籌，只要懂得創新跟開拓，即便下半個月有可能意外破財也無傷大雅。

●小人星座

射手座（12／15～1／14）

▍偏財運旺

●天蠍座（11／15～12／14）

木星水星合相在五宮，天蠍座的偏財及人緣桃花接踵而來，有可能之前套牢的股票終於不用住套房，或是過往的投資開始獲利，當然更可能是因為年長有地位的桃花而得財，建議天蠍座多出外參加社交活動，有機會招來不錯的財運。

●小人星座

獅子座（8／15～9／14）

▍感情運旺

●處女座（9／15～10／14）

下半個月處女座感情運依然獨占鰲頭，有了木星水星在夫妻宮的加持讓兩人的心靈更加契合，彼此之間彷彿有說不完的話題，已婚的人共同去上一些心靈成長的課程會讓彼此感情更加昇華；未婚之人下半個月則可以好好規劃未來，是個準備去提親的好時機。

●小人星座

雙子座（5／15～6／14）