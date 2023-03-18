韓國職棒啦啦隊女神李多慧（Lee Dahye）昨（17日）宣布加盟樂天桃猿旗下的啦啦隊Rakuten Girls（樂天女孩），引發熱議。有網友在Dcard問：「林襄V.S.李多慧 誰比較強啊？」並貼出兩人的應援影片，分析各自的優勢。

李多慧加入樂天女孩後，將在4月14日的球賽首次登場，過去的相關報導陸續被挖出，據2022年底韓媒報導，李多慧2019年從起亞虎(Kia Tigers)出道，在球場上擁有超高人氣，粉絲甚至會專程去看她，未料遭到抨擊，認為她過度搶奪球員們的風采，李多慧因此「被離職」。

李多慧夾帶著高人氣，正式成為樂天女孩的一員，網友好奇林襄的地位是否動搖，於Dcard發文討論李多慧和林襄誰比較強，同時PO兩女的應援影片對比，直言：「放上影片讓大家比較，認真講，感覺韓國的比較敢扭，台灣啦啦隊根本是在輕功點水，之前不是李進良的美式啦啦隊就一堆人在那邊說很牛肉場了。」但也認為身為流量密碼的林襄，人氣還是超越李多慧。

Rakuten Monkeys樂天桃猿宣布旗下第8位新成員李多慧(Dahye Lee)

此文一出，引發兩方不同的聲音，再經過近一天的發酵，熱門留言幾乎都是挺李多慧：「當然韓妹屌打」、「多慧頂到爆」、「我不會為了某襄去看棒球，但我會因為這位韓籍小姐去看」、「這哪需要比，以跳舞的律動跟表情當然韓妹贏」、「第一次看到外國人加入台灣啦啦隊的，這下林襄和峮峮要如臨大敵了」、「香妹比香菸」，但也有部分人留言：「單論顏值、笑容還是喜歡林襄」、「兩個我都喜歡」、「林襄也很正啦。」