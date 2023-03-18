陸元琪和前夫袁惟仁育有一子一女袁義、袁融，兩人離婚7年，近期陸元琪飛往韓國工作，帶了一對兒女同行，女兒袁融外型亮麗甜美，被媒體封為最美星二代，怎知樹大招風，也引來不少酸民。今(18日)稍早，陸元琪沉痛表示，自己其實不喜歡媒體這樣誇她的孩子，兩個孩子有自己的人生和樣貌，「我比她美或比她醜，她有沒有探望爸爸，都不是鍵盤俠可以定論的」。

陸元琪稍早發文，表示很感謝這幾天有人稱讚袁融是最美星二代，但這頭銜太過沉重，17歲的女兒該不該染髮、長得像不像她都跟酸民無關，她自認可以忍受網友罵她，但無法接受網友羞辱她的孩子，「你們用文字這樣傷害她，我覺得你們很缺德，不要再傷害我的孩子們，他們長什麼樣，染什麼髮，探了爸爸沒，都與你們這些住在地獄裡的黑靈魂無關」。

陸元琪發文。（圖／翻攝自陸元琪臉書）

陸元琪更呼籲小編們以後不用再放大她孩子的美或好，她只希望兩個孩子平平安安、成為平凡的好人，並替女兒緩頰，「她沒有P圖，我就真的有個長成這樣的女兒」，希望網友直接攻擊或找她對質就好，不要把箭射到孩子身上，對此，網友也回應：「網路酸民何其多，認同你的說法，加油」、「就是真的美才會被忌妒，這樣想就好唷」、「可惡的人何其多，略過吧！我們的人生光明燦爛的剛剛好」。

而陸元琪離婚後就和兩個孩子相依為命，兒子袁義有攝影才華，常受邀擔任演唱會或活動的攝影師，陸元琪相當以他為榮，女兒袁融先前和陸元琪母女深夜談心，袁融心疼媽媽為家庭的付出和犧牲，甚至表示希望媽媽也可以有人愛，「我不想看到妳每天為了這個家活得不像自己」，母女倆忍不住抱頭痛哭，隔天眼睛浮腫，令陸元琪自嘲「雙眼皮比魚餃還大」。