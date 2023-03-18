女星曾莞婷擁有精緻臉蛋及火辣身材，加上精湛演技，被封為新一代「台劇女神」，時常在社群網站分享日常的她，昨(17日)在instagram曬出泡在浴池裡的養眼照，還不忘強調是「還沒睡覺的深夜福利」，不到半天時間就吸引上千網友朝聖按讚。

曾莞婷深夜曬出一張泡湯養眼照，只見她留著一頭過肩長髮，身穿鵝黃色碎花比基尼，全身雪白肌膚一覽無遺，火辣的魔鬼身材更是讓網友眼睛大吃冰淇淋，此外，她刻意不看鏡頭，閉上眼睛似乎正在享受難得愜意的時光，接著表示：「這時候發這張照片也不知道是什麼意思，還沒睡覺的深夜福利吧」，更不忘強調是「ig才有隱藏版照片 」。

眼見曾莞婷罕見放送福利照，網友紛紛留言：「寶貝妳要害我睡不著的呀」、「看了照片我更睡不著覺，你要負責」、「晚睡是正確的，可以得到隱藏福利」、「鼻血直流ing」、「謝謝姐姐給的好福利」、「真的是什麼意思！我要控告妳意圖使人血脈賁張睡不著」、「看到都眼睛不用睡覺了，真性感」、「晚睡是留給準備好的人」。

曾莞婷先前曬出被經紀人偷拍的火辣床照，卻遭酸民質疑炒作，對此，她列出五點回應：「1.把我拍的太美值得分享；2.跟大家多點互動；3.有化妝是因為說了是工作空檔；4.不要再問我哪裡買了；5 .IG的朋友不能沒有看到」，霸氣反擊的態度讓網友讚賞不已。