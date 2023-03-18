新竹市中正路1家知名鴨肉麵店18日上午疑因員工煮食作業不慎，導致排油煙管起火燃燒。（新竹市消防局提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市中正路1家知名鴨肉麵店「鴨肉許」，18日上午疑因員工煮食作業不慎，導致排油煙管起火燃燒，由於排油煙管內積蓄許多油垢，火勢因此在管內悶燒，大量黑煙並隨著排煙管直竄透天厝的4樓頂，所幸消防局及時趕到將火撲滅並協助排煙，沒有人員傷亡，損失正由店家估算中。

排油煙管起火 竹市鴨肉麵店差點變烤鴨店

新竹市消防局指出，這起火警發生在上午9時許，現場火勢雖然不大，但因殘火在排油煙內悶燒，且管內累積許多油垢，因此造成大量黑煙，消防局也提醒餐廳類營業場所應定期清理排油煙管油垢，避免烹飪時造成燃燒及成為延燒途徑。