鹿港小鎮，向來以其古樸的清代古蹟聞名全臺，數不清的騷人墨客、中外旅人曾造訪此地，留下不少文字紀錄，但獨獨此地常常被忽略，它就是鹿港神社。

你應該相當意外，鹿港竟有神社的蹤跡，其地點就位於現在的鹿港國中。由於只剩殘跡，加上位於校園內，較少被宣傳，所以不大有人關注。事實上，恐怕連鹿港國中師生自己都不知道，腳下所踩的土地，曾經是神社。

日本統治臺灣後期，因中日戰爭，為鞏固統治，對臺灣人進行皇民化教育，而廣設神社就是其中一環

鹿港神社於昭和十四年（西元1939年）10月10日鎮座落成，屬無格社，當年建造時耗費九萬五千日圓，祭祀明治天皇、北白川宮能久親王、事代主命與大綿津見神，其中的大綿津見神為海神，根據金子展也的研究，臺灣僅鹿港神社奉祀此神。落成當天由台中州知事松岡一衛主持，並有遊藝活動如相撲大會、舞獅等等，可說十分熱鬧。

光復後，於民國三十七年開始，逐步將鹿港神社拆除，1970年之前，鹿港國中都還有神社的殘餘建築存在，係作為學校樂隊練習的場所。

從舊照片看來，鹿港神社的佔地似乎不小，如果對照現今鹿港國中校地，真的是相當廣大（據說鹿港國中是全國第二大的國中，真假不知）。在鹿港國中前有條筆直的三民路，應該就是過去神社的參道。從鹿港國中門口望向三民路，路口左手邊曾有一排日式建築，印象中約五六年前拆除，現作為停車場，不曉得與神社有無關係。

1970年社務所被拆除，鹿港神社的建築全部消失，僅存校門口狛犬一對和石燈籠「竿」的部分，這對狛犬顏色潔白，肌肉發達，實屬佳作，鎮守在校門口頗有氣勢，但狛犬基座和原先不同，此基座原本屬於神社名稱座旁第一鳥居前那對石燈籠所有，後來被拿來當成狛犬基座，有點不協調。基座下方有被埋入的痕跡，可見原本地面高度低於現在的高度，搞不好在鹿港國中的地面下還有些神社遺物也說不定。

如果此石燈籠基座的位置未曾被移動過，那麼也就是說現在鹿港國中的校門就大約是當初第一鳥居的位置。然後穿堂位置可能是第二鳥居，再往裡面走過了銅像之後的那棟大樓可能是拜殿。

走入校內，在合作社旁可看到躺在地上的石燈籠殘蹟，都已經只剩中段「竿」的部分，上面的字跡，是鹿港神社曾經存在的活見證。

作者為一介小角色

照片來源：作者提供。

●經授權刊載，原文出處：樂風的民藝筆記部落格。

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