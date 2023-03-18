台南市七股區1名漁民17日下午1時許準備出海工作時，在外海的網仔寮沙洲上發現有人趴臥在沙地，靠近一看竟是一具男性屍體，急忙通知海巡署處理，該男子疑因死亡過久，全身已腐爛難以辨識，以船艇載回岸際，轉交警方報請檢察官相驗，準備解剖比對身分。
七股區漁民17日下午正要出海收文蛤，卻在外海沙洲上發現有人趴臥地上，仔細一看，屍體已明顯腐爛，全身泥沙覆蓋，直覺是死後被海流沖到沙洲上海上浮屍，急忙通報海巡署。
海巡署將屍體載回岸邊，轉交警方處理，佳里警方查看該男子身穿長褲與長袖衣物，看似年約40歲的台灣人，疑因死亡多日，身體因泡水浮腫，多處腐爛生蛆，頭部疑遭魚蝦啃食，臉部無法辨識，加上身上找不到身分證，第一時間找不到身分。
佳里區警方3月初才剛處理一件海邊水流屍，為越南移工疑似到海邊遊玩，意外落水。警方表示，網仔寮沙洲已在外海，平時常有漁民出入，零星出現釣客，最近並未接獲通報失蹤案或民眾落水，初判可能是釣客失足，詳細案情仍待檢察官與法醫解剖相驗釐清，暫時以無名屍處理。
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