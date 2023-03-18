建構南方森活圈，屏縣種下1500株原生樹木。(林和生攝)

建構南方森活圈，屏縣種下1500株原生樹木。(林和生攝)

林務局屏東林區管理處18日在屏東科技產業園區舉辦植樹活動，現場包括屏東縣長周春米、屏東林管處長楊瑞芬等600多位民眾，共同種下櫸木、黃連木、恆春山枇杷等1500株原生樹木，以實際行動增加0.5公頃綠地。

楊瑞芬指出，林管處在高屏溪周邊已進行多次綠美化造林工作，包括在高屏溪畔的屏東河濱公園、寵物運動公園，都已成為民眾休閒好去處。另外，林管處也與七河局合作，選定高屏溪畔長年裸露、寸草不生或是被外來種銀合歡入侵造成生態破壞的土地，進行草鴞復育計畫與防風林帶建置。

透過生態服務給付方案，鼓勵民眾採取對瀕危物種族群及重要棲地保護有利的作為，而此次植樹的場域鄰近高屏溪，造林後的綠帶除可提供民眾散步、休憩場域外，也能成為動、植物棲息的生態廊道或遷徙中繼站，透過跨機關合作及民眾共同努力，可將高屏溪綠帶逐步串聯，不僅維護生物多樣性，同時也能提升人類生活品質。

周春米則說，屏東縣從1998年開始配合中央獎勵造林計畫推廣造林，2022年新植及撫育造林面積達1400公頃，為全臺之冠；在外來入侵植物移除方面，2022年移除面積約43公頃，配合行政院政策，更將以收購5800公噸銀合歡為目標。

樹木保護方面，除持續管理受保護樹木80株外，2021年起也針對校園、公園等重要場域7萬2982株樹木進行體檢，以預防林木無預警倒伏，造成公共安全風險。

期待透過各個面向，維護生態環境、綠化景觀及文化資產，讓大家都有安全、舒適、美觀的環境。