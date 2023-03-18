新北市長侯友宜18出席新北城巿祈禱早餐會，接受教友們禱告，侯友宜致詞時感性表示，台灣現在面臨很多挑戰，期待能凝聚台灣向心力，在大家為台海詭譎與區域和平穩定擔憂時，更該去承擔，站出來讓台海穩定、兩岸和平，彼此多溝通，帶著善意坦開心胸，攜手合作往前走，兩岸和平才能讓國家太平，「每一個負責帶動國家發展的人都要在這個情況下往前走」。

侯友宜今到板橋參加祈禱早餐會，並接受牧師的「為執政掌權者」按手禱告。板橋福音堂牧師張復民致詞也指出，最近很多人要挖坑給侯友宜跳，批評侯的好好做代誌，「好險你沒跳」；他說，做為一個市民，希望市長是認真做事，不是捲入政治漩渦，願願上帝祝福侯，繼續有智慧、勇氣，溫柔帶領我們國家，與帶領新北市。

侯友宜致詞時表示，新北是台灣的縮影，不僅有城鄉差距也是有多元族群的好地方，面臨的挑戰也很多，包括國際情勢、物價、社會與世代公平等議題， 如何凝聚台灣向心力非常重要。

侯友宜感謝新北各大教會的幫與支持，給予弱勢婦幼、家庭滿滿的愛，用包容、關懷的愛，串起新北的力量，希望台灣是一個彼此有信賴、對自己未來有信心，更重要台灣是沒有分你我、族群、黨派的地方，台灣只有一個那就是中華民國，希望國家在凝聚力量底下，好好愛這塊土地，就像上帝愛所有人一樣。

侯友宜說，台灣目前最需要人民安心、社會安定、國家安全，用關懷的心創造連結的力量，才能讓人民在詭譎國際情勢能夠安心，「因為我們是團結的、愛這塊土地的」。

侯友宜說，不管社會成就如何，永遠抱持感恩的心，別人給我們的機會 ，就要更用心回饋這塊土地，讓這塊土地肥沃滋長，每個人把握人生有限歲月，給這塊愛我們的土地滿滿回饋。

侯友宜說，他的力量來自對價值追求，義無反顧讓他願意為中華民國奉獻犧牲，我們有責任讓這塊土地更好，給下一代依循我們的步伐成長茁壯，永遠延續下去，期待社會公平做得更好，年輕的下一代有機會。

侯友宜說，在大家為台海詭譎與區域和平穩定擔憂時，更該去承擔讓台海穩定、兩岸和平，大家和平相處，彼此多溝通，帶著善意坦開心胸，攜手合作往前走，這塊土地祥和，才會國家太平，這本來就是所有地方首長要盡的一份心力，「每一個負責帶動國家發展的人都要在這個情況下往前走」。