你睡得好嗎？昨(17)日為睡眠醫學的專家發起的「世界睡眠日」，台中市長盧秀燕透露，她因市政忙碌因此沒有早睡的習慣，但她家的毛小孩「路易」是睡眠界的模範生，每天睡得又沉又香。盧秀燕隨文PO出「路易」的照片，讓不少網友直呼可愛！
盧秀燕昨日在臉書指出，3月17日是一個很有趣的日子，是由睡眠醫學的專家發起的「世界睡眠日」。盧秀燕表示，她因市政很忙碌，沒有早睡的習慣，但她家有一位睡眠界的模範生「路易」，每天睡得特別沉、特別香、特別可愛。
盧秀燕也表示，她要聽醫學專家們的話早點休息，也提醒市民家人睡眠會影響健康，尤其現代人的生活作息，更是需要注意睡眠，「祝福大家每天晚上睡得沉、睡得香、睡得健健康康、呷百二」。
盧秀燕PO出「路易」的萌照，不僅吸引逾4千名網友按讚，更紛紛回文喊「好可愛的小狗」、「市長晚安，路易太可愛了」、「路易好萌好可愛唷」、「好可愛喔！睡很熟」、「好可愛的路易和溫柔的市長媽媽」。
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