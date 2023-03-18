國民黨秘書長黃健庭今（18）日表示，針對選策會的事情要做一個報告，今天利用這個機會來宣布，即日起黨中央的選策會終止運作，回歸到原來的提名機制。

國民黨「中央選戰策略會報」名單染黑，令黨內炸鍋。國民黨主席朱立倫昨重申正在調整名單，下周中常會就會修正通過。國民黨秘書長黃健庭今臨時召開記者會宣布，終止選策會運作，回歸原有黨內機制，由黨內幕僚機構做出提名建議，送到中央提名委員會通過。

黃健庭表示，今天利用這機會宣布，即日起黨中央選策會終止運作，回歸原來提名機制，由黨內幕僚機構來做出提名建議，送至中央提名委員會通過，中央提名委員會由主席召集，邀請包括縣市長在內的重要意見領袖組成。至於取消選策會的決定有沒有跟新北市長侯友宜說，黃健庭則稱，「我沒有」。

黃健庭指出，選策會原本設定就是一個臨時編組，最主要目的就是協助原有黨內機制，協助秘書長整合協調，尤其在特別艱困選區，需要去舉薦人才，以及各方資源幫助國民黨打贏立委選戰。

黃健庭強調，現在這選策會功能被外界放大誤解扭曲，造成不必要的困擾，朱立倫也說過選策會本來是要解決問題非製造問題，發展今天這樣狀況，我們認為應終止選策會運作，他今早也向朱立倫報告此事。黃健庭稱，這個思慮不夠周全，自己身為召集人，必須承擔起最大的責任，感謝每一位選策會的成員，歡迎更多夥伴加入我們，打贏這個選戰。