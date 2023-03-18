三民高中張姓教練不滿普門高中投手三振時動作「太霸氣」，竟直接衝上場嗆投手「你安納啦！」。（取自社會事影音新聞／袁庭堯高雄傳真）

最壞身教！17日「玉山盃全國高中棒球錦標賽」高雄市代表選拔賽冠軍戰打得激烈，三民高中張姓教練不滿普門高中投手三振時動作「太霸氣」，竟直接衝上場嗆投手「安納啦！」，所有小選手都傻眼。教育局表示，已請雙方學校加強輔導教練正向管教與運動家精神，避免再發生類似事件。

玉山盃全國青棒錦標賽冠軍隊伍將握有U18世界盃青棒錦標賽的組訓權，是爭取國手的好機會，高雄市代表隊選拔賽在14日至17日進行。

17日冠軍戰由三民高中對決普門高中，普門中學最後以「再見三振」、以3比1擊敗三民高中，投手激動地振臂嘶吼，三民高中打者難掩失落之情、離開本壘板，張姓教練也情緒失控，竟直接衝向投手丘、指著投手大嗆「你安納啦！」。

當時，普門中學投手疑似嚇到、不斷向後退，裁判、普門的教練也趕緊衝上前安撫張姓教練。小球員們也紛紛上場，帶回各自的教練。但賽事結束、兩隊列隊時，三民的教練團疑似怒氣未消，仍不斷對著普門的隊伍叫囂，影片全程遭場邊觀眾錄下Po上網。

三民高中校長劉人誠緩頰，校方並不認同當時有這樣的行為，但明白張姓教練要承擔輸球的隊伍跟被三振孩子的心情，能體諒他的心情，張姓教練更是一位很認真的教練。

高雄市教育局對此事件表示，已督請教練所屬學校針對本案教練檢討、改進，亦請雙方學校加強輔導教練正向管教與運動家精神，避免再發生類似事件。