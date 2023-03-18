新北市消防局4隻搜救犬獲國際搜救犬組織中高級認證。（新北市消防局提供）

新北市消防局搜救犬隊於本月14日至16日至消防署竹山訓練中心參加IRO國際搜救犬組織評量檢測，共3隻搜救犬通過高級及1隻搜救犬通過中級認證，成果豐碩。

國際級的檢測評量項目包含「服從暨敏捷」及「瓦礫堆搜索」等2大主項，還有其他如無牽繩腳側伴行、遠距離控制、犬隻搬運、方向指揮、搜索計畫、吠叫警示等子項，能通過中級及高級認證的犬隻即具備國際級的作業水準與素質。

新北消防特搜大隊大隊長曾天柔表示，搜救犬因具有機動性高、靈敏的嗅覺和搜索範圍廣的特性，在執行救援任務上能辨別出人類的氣味、賀爾蒙等生命徵象，是搜救隊伍最信任的夥伴，更是國際援外時不可或缺的一員。

新北市快搜部隊為台灣唯二的國家認證重型搜救隊伍，搜救犬隊的領犬員為驗證其培訓成果並維持搜救犬搜救量能，此次特別由領犬員吳惟逸帶領Aqua通過RHT-A（中級）認證、領犬員賴冠潔帶領Mulan通過RHT-B（高級）認證，領犬員羅浩芳更是同時帶領Hulk及Amei二隻搜救犬順利通過RHT-B（高級）認證，在犬隊其他高級搜救犬將退役前做好銜接。

新北市消防局長李清安強調，對辛苦投入訓練的同仁和犬隻表示肯定，未來也將持續挹注經費來提升整體搜救的效能。3、4月新北市消防局是消防署指定輪值國際人道救援任務的縣市，特種搜救大隊也已做好相關的準備工作，可因應國內外重大災害發生時，隨時出勤前往救援。