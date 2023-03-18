摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）今天說，若要打造一個能決定自己命運、保護自己不受俄羅斯威脅的國家，「唯一的機會」就是加入歐洲聯盟（EU）。

法新社報導，這個東歐國家是前蘇聯加盟共和國之一，先前發生一連串反政府抗議，上週末又爆發類似示威。

桑杜在首都基希涅夫（Chisinau）告訴國會議員：「克里姆林宮只會帶來威脅、禁運和勒索。戰爭、痛苦和窮困就是這麼來的。」

她還說：「要打造一個能讓公民決定自己命運的國家，歐盟是我們唯一的機會。」

親歐洲的摩爾多瓦一再指控俄羅斯利用偽裝成反政府示威者的破壞分子，圖謀推翻摩國政府；俄方則否認這些控訴。

桑杜說：「摩爾多瓦必須在2030年成為歐盟一員，擁有同樣的權利。摩爾多瓦選擇了加入歐盟這條路，但要花多少時間…只取決於我們。」她是指歐盟要求摩爾多瓦為了入盟所必須實施的改革措施。

摩爾多瓦和烏克蘭在俄羅斯去年2月開始入侵烏克蘭之後向歐盟提出入盟申請，歐盟領袖去年6月同意兩國成為正式候選國。