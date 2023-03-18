台大已通過將在112學年度起入學新生的畢業論文全面加註「在職專班」字樣，引起校內專班生不滿，認為此舉「有標籤化之烙印效應弊害」，並透過聲明呼籲這項決議應回歸院、系、所自行決定，不該由校方統一作為。台大校長陳文章今日回應，在職進修屬於終身學習，「是正向、很好的事情，千萬不要「因為去年發生的事情」，否認其價值。

陳文章在今(18)日主持完校務會議之後，於接受媒體聯訪時說明，昨日在教務會議通過的決議，主要是112學年度以後入學學生的畢業證書都要標示「在職專班」字樣，111學年度前都維持各系所原本的規定。

陳文章也提到，「因為去年發生的事情，社會對在職專班有著比較不好的印象」，但在職進修是終生學習很重要的部分，「是正向、很好的事情千萬不要覺得在職進修，就是不好的事情」

對於校內專班生擔心，畢業證書加註「在職專班」字樣，「有標籤化之烙印效應弊害」，陳文章還是再度強調並呼籲，要正面看待在職進修，如果校內外有任何想法，他也很樂意分享在職進修的好處與目的，像台大EMBA班也培養出很多優秀人才。相信相關爭議會慢慢過去。