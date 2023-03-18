全英公開賽目前進行到4強階段，官方YouTube頻道也陸續上傳一系列球員花絮，18日則是釋出一支「誰是你的羽球偶像？」的影片，台灣羽球天后戴資穎受訪時表示自己沒有偶像，記者繼續追問沒有偶像的原因，小戴則苦笑回應：「沒有為什麼。」

為印度奪下世錦賽首面女單金牌的名將辛度（PV Sindhu），把中國大陸退役球星林丹視為自己的偶像，「他是一位傳奇，我很喜歡看他的比賽，以及他打球的方式，我愛他的比賽風格。」同樣來自印度的雙打組合蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）／謝提（Chirag Shetty），選擇了印尼男雙阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），「他們從來不會抱怨自己的搭檔，總是鼓勵著彼此。」

泰國好手昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）在今年印度公開賽擊敗現任球王安賽龍（Viktor Axelsen）奪下冠軍而聲名大噪，他則認為大馬前球王李宗偉非常尊重每個對手，是自己崇拜他的原因。大馬男單一哥李梓嘉反而沒有選擇同胞前輩李宗偉，給出了中國諶龍以及安賽龍的答案，「他們從我青少年時期就是我的偶像，我也會試著揣摩他們的打法。」

日本男／混雙好手渡邊勇大也說自己沒有偶像，前球王桃田賢斗表示自己雖然沒有特別崇拜的對象，不過羽球運動已經在大家的努力下，漸漸得到了許多關注，所以自己的偶像就是每個人。