吃魚好處多，長輩常說「吃魚會變聰明」，營養師高敏敏解釋，魚肉的脂肪中含有很棒的Omega-3不飽和脂肪酸 （DHA和EPA），可幫助視力及腦部發育、延緩腦部退化；並提醒孕婦及幼童要注意深海魚的攝取量。

高敏敏在臉書發文指出，長輩之所以總說吃魚會變聰明，是因為魚肉的脂肪中含有Omega-3不飽和脂肪酸（DHA和EPA）。DHA可以幫助孩童腦部及視力發育、延緩成年人腦部和視力退化；EPA有助抗發炎、預防血栓形成、保護心血管、降低慢性病風險。

高敏敏直言，「不只小孩需要吃魚，覺得腦力不好使、需要吃魚油時，不如來吃魚。」她分享各種魚的DHA和EPA數值，第一名鯖魚2項都最高，每100克含有DHA 4503毫克、EPA 2851毫克；秋刀魚DHA也有高達2548毫克、EPA 1407毫克；柳葉魚DHA 1170毫克、EPA 1107毫克；鮭魚DHA 893毫克、EPA 1270毫克。

高敏敏表示，魚的營養相當豐富，除了含有DHA和EPA外，還有優質蛋白質，可提升免疫細胞健康、強健肌肉；低飽和脂肪，保持血管暢通、減少心血管疾病；維生素E，可抗老、抗氧、護血管、滋潤皮膚、柔順秀髮。

高敏敏提醒，吃魚的份量可依照年齡做調整，1份約為3根手指併攏的大小，1至3歲建議每周2份，4至6歲建議每周3份，孕婦則建議每周7至9份；不過應注意鯊魚、旗魚、鮪魚及油魚等份量，孕婦及育齡婦女每周不宜超過1至2份，6歲以下兒童每月不宜超過1份。她建議，深海魚或淡水魚都有豐富的營養，可以輪流均衡攝取。