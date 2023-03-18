今年鯉魚潭上贏活動，首度加入限額自行車之旅。（花東縱谷國家風景區管理處提供）

鯉魚潭生態豐富，周邊還有特色餐廳，套裝旅遊還能品嚐無菜單料理。（花東縱谷國家風景區管理處提供）

今年鯉魚潭賞螢季節，仍結合台灣好行縱谷花蓮線，每周六晚上6時於花蓮轉運站發車，到鯉魚潭活動現場。（花東縱谷國家風景區管理處提供）

花蓮鯉魚潭是東部地區著名賞螢聖地，每年春夏交替季節，就能發現螢火蟲在夜空飛舞，花東縱谷國家風景區管理處4月7日起至5月6日的每週五、六晚間將辦賞螢活動，今年首次加入限額自行車行程，還安排台灣好行賞螢專車，直達會場，3月20日官網接受報名。

壽豐鄉鯉魚潭，湖面約104公頃，潭的四周為環潭公路，開放徒步與自行車騎乘，全程約5公里，豐富的生態環境及良好的棲地維護，也讓當地成螢火蟲最佳的棲息環境。

縱管處長郭振陵表示，「鯉魚潭賞螢季-趣看火金姑」活動，首度結合自行車，規劃兩個週六（4月15日、4月29日）「螢光騎趣鯉魚潭」套裝旅遊程，每場次限20人，旅客可在潭邊騎電輔單車，體驗DIY手作樂趣，還能品嘗無菜單料理，晚間到潭邊賞螢導覽作。

郭振陵說，今年持續結合台灣好行縱谷花蓮線，每周六晚上6時於花蓮轉運站發車，票價120元，搭「火金姑賞螢專車」來回花蓮轉運站與鯉魚潭，憑票根即可至賞螢活動現場兌換伴手禮。

縱谷處提醒民眾，依循導覽志工及工作人員指引，勿撐傘、穿高跟鞋或露趾涼鞋，以維護個人安全外，提醒將照明手電筒加罩「紅色玻璃紙」降低光害，避免影響螢火蟲生態活動。

另一賞螢地點，由花蓮林管處辦理，大農大富園區賞螢活動已經開跑，3月11日至4月9日，平日每晚有3梯次生態導覽，每梯次建議在20人上下，假日視情況增加導覽梯次。

由於大農大富緯度較低，螢火蟲的身影通常比鯉魚潭早1個月。林管處賞螢導覽活動，採付費制，周一至周四平日票價230元，周五至周日及連假票價是300元，縣民社福票價分別為180元及230元，周五、周六與連續假日，還有花蓮市區直達園區的賞螢專車。