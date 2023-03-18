大陸流量女王楊冪5年前和劉愷威離婚，兩人和平分開並協議將女兒「小糯米」交由男方家扶養，近日，有媒體拍到楊冪現身香港，還提了樂高玩具的袋子，應該是特別來見女兒，有人好奇依楊冪的經濟條件不可能養不起女兒，為何不把孩子留在身邊？粉絲也出現兩派回應，有人特別指出：「孩子是在香港出生的，帶不回來的」。

據《推理君江小宴》報導，近日直擊楊冪結束工作後和父母一起搭車到香港探望女兒，楊冪一身黑衣打扮，手上提著樂高的袋子出現在深圳某飯店的地下室，接著又拿了多個提袋，看似都是給女兒的禮物，並推了好幾個行李箱放進車內，一家三人被推測是專程到香港探望小糯米。

媒體拍到楊冪帶爸媽到香港探望小糯米。（圖／翻攝自推理君江小宴微博）

先前因疫情因素，楊冪好一陣子都沒被拍到赴香港探望孩子，該狗仔媒體反問：「她很多年沒去見孩子了吧」，引來粉絲回嗆說：「去看還要向你報備嗎」、「這幾年肯定是沒見過女兒的，香港最近才通關好嗎」、「人家去見也不需要給你打個電話報備吧」、「不是什麼事都要和網友報備」。

網友討論楊冪不把孩子帶在身邊主因。（圖／翻攝自吃瓜少女張小寒微博）

另外有網友問：「她為什麼不把孩子留在身邊啊？她的經濟條件也養得起啊」，其他人回：「忙事業不想要唄，想要的話撫養權怎麼都拿的回來」、「這就是心軟把孩子生在香港的坑了」、「孩子是在香港出生的，帶不回來的」、「香港的孩子只能在香港？放假總可以出來吧」。而另據《東網》報導，最近楊冪到深圳出席活動，近日在深圳的歡樂港灣拍照打卡，遲遲沒回北京，有網友推測她應該是刻意安排留在深圳，以方便見女兒，也打臉網友的酸言酸語。