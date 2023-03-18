中華信評分析師董瑾據此分析，將華航今年的航空客運部門營收預測，上調至880億元至940億元之間，即2019年水準的80％至84％。

信評機構評估航運業者的信用指標之一，奠基於客運收益公里數（revenue passenger kilometer，簡稱 RPK），進而估算客運收益率。這些估測和外資看股價的標準或有不同，近日外資大賣華航，而中華信評估測的信用指標實際上逆勢走升。

中華信評指出，航空客運需求的反彈力道遠較預期水準更為強勁，先前擔憂的航空貨運需求衰退影響，可望因此大幅抵銷，且中華航空股份有限公司 （華航：twBBB+/穩定/twA-2）的發行體信用評等亦可因此維持在目前的水準。中華信評授與華航長期信評twBBB+，屬投資級優等等級。 華航2023年1月、2月的客運收益公里數RPK，中華信評估算，已分別恢復至2019年1月與2月的63％與72％，中華信評先前的預測為約恢復至50％，即是來自於更為強勁的旅客需求所帶動。

中華信評目前預測，2023 年華航的 RPK 將介於 2019 年水準的63％至67％，高於中華信評先前預估的56％至60％。中華信評亦預測，2023年華航的客運收益率將介於新台幣2.7元至3.0元的較高水準，優於中華信評先前預測的2.3元至2.6元。

不過，中華信評提醒，今年1月、2月的航空貨運需求下滑速度亦較快，且貨運收益噸公里數在這兩個月分別較前一年同期下滑34.5％與20.7％。在全球貿易衰退且供應鏈於疫情控管措施鬆綁後恢復正常的情況下，航空貨運運價費率的下跌速度亦同步加快。中華信評現在預測，2023年華航的貨運 收益噸公里數將下滑17％至21％，而中華信評先前的預測是下滑10％至14％。

與此同時，今年年航空貨運運價費率可能會進一步下跌38％至42％，跌幅高於中華信評先前預期的30％至33％。因此，今年華航的貨運營收恐下滑48％至54％。儘管如此，董瑾表示，前述的營收表現仍較新冠肺炎疫情爆發前的營收水準高出15％至30％。