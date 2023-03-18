台大校長陳文章今(18)日首度主持校務會議，他在會議上以「打造世界級學府，展現百年的榮耀」為題發表治校願景，提到2022年學校各項研究數據已與日本京都大學十分接近，接下來的短中期標竿將會是像東京大學看齊，長遠目標則致力於躋身美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）之列。

陳文章表示，根據校內學校統計，近10年來每名教師論文被引用數逐年增加，高引用論文數量近10年來也同樣逐年提升，登上頂尖或卓越期刊的論文數也從2013年的30篇，增加到2022年的58篇。

陳文章提到，在22項的ESI學科領域中，台大則有19項領域進入世界前百分之一，當中包括電腦科學、工程、臨床醫學、社會科學、免疫學和藥理毒理學等。

陳文章並指出，近期台大醫院的評比也出爐，位列國際排名249名，這個名次讓絕大多數學界人士都認為不可能，因為台大醫院有排進世界前100名的實力。

陳文章認為，外界總習慣看排名來看待大學，但有時國際評比未必完全符合台大的品質，或反應人才培育和社會貢獻。