台北市街容靠清潔人員維持，不過台北市議員黃瀞瑩指出，士林、北投區清潔人員「平均每人需清掃之道路長度」在12個行政區中，高於平均值，「士北區隊清潔人員較命苦？」呼籲市府應即刻檢討北市清潔人力是否有不足的問題。北市環保局指出，清潔隊員的勤務量不能單以道路長度評估，有引進小型掃街車，協助市區環境維護，減低清潔人員負擔。

黃瀞瑩說，根據清掃道路長度與人力配置，士林區隊需清掃之道路長度為14萬4983公尺，掃路人力為248人；北投區隊需清掃之道路長度為8萬3349公尺，掃路人力為160人。推算兩區隊平均每人所需清掃之道路長度分別約585公尺、521公尺，每人所需清掃之道路長度高於全市平均值461公尺，更是萬華區302公尺的兩倍長。

黃瀞瑩認為，考量近年北投士林科技園區開發案，重畫區與周遭道路面積的擴大，以及疫後士林、北投觀光景點人流量的增加，環保局有必要重新評估士林、北投，以及全台北市的清潔人力是否存在短缺的問題。

另外，據台北市各區清潔人員員額統計，台北市112年的清潔隊員員額數較110年少了14人，黃瀞瑩也質疑，整體北市清潔人力是否不足？

北市環保局表示，清潔隊員的勤務量不能單以道路長度評估，應考量清掃區域的人口密度、商業活動、地理環境等因素。市區平均每天清潔1次，鬧區如萬華的西門町、龍山寺等街道，人口密度高且較髒亂，光是一天就需2至3次，反觀士林、北投的山區道路多，部分道路則是每周1至3次，維護人力才相對少。另有引進小型掃街車，協助市區環境維護，減低清潔人員負擔。

至於清潔隊員不足疑慮，環保局指出，清潔隊現有4700多人，整體人力相較2014年已增加近40名，並無減少。各區減少14人是因應勤務調整至直屬清潔隊，人員隨之調動，目前各區人力分配合理，總人數不變，會將議員建議納入考量。