比八點檔還扯！中國浙江省台州市有一名49歲代姓男子，日前怒氣沖沖到派出所報警，指控老婆和表侄私奔，而且還吸毒，隔天警方火速將2人逮捕，沒想到審訊後發現，3人都涉嫌吸毒和販毒，下場慘了。

代男老實守本分，經營一家牛場，前幾年離婚，孩子跟著前妻生活，一直單身的他，2021年8月在網路上認識比自己小7歲的姜姓女子，完全不在意對方因販毒、吸毒才剛出獄，2人很快墜入愛河，並且領證結婚。姜女平時的興趣是發短影音，仗著甜美的長相吸引大批粉絲，2022年11月某幾則影片爆紅，網友也透過私訊了解到她的過去，有些人主動告知有貨，有的人則詢問是否有貨。

為此，姜女打算重操舊業，但身上沒什麼錢，便告訴代男自己的想法。因為代男對她百依百順，二話不說就答應，踏進了不歸路。夫妻倆誰負責收錢、送貨和發貨，分工都很明確。到了2022年底，代男的表侄到家中玩，聊天過程中得知對方有吸毒，讓他產生了興趣。

離譜的是，姜女後來竟主動向表侄表白：「我喜歡你」，甚至邀約一起吸毒，而表侄也沒有拒絕。2人在今年2月封鎖代男所有聯繫方式，隨後私奔，過起了邊吸毒邊販毒的生活。

代男發現被封鎖，意識到遭姜女和表侄背叛，越想越生氣，於是在3月13日前往派出所舉報，雖然警方隔天將人抓獲，卻也扯出代男涉嫌吸毒和販毒，結果3人都被依法刑事拘留，案件還在進一步偵辦中。