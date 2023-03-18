BLACKPINK成員Jennie今抵台舉行演唱會。（影片／記者爆料網@吃飯提供）

南韓人氣女團BLACKPINK 18、19日將在高雄國家體育場開唱，四位女孩18日約早上11點30分飛抵高雄小港機場，大批粉絲已擠爆機場接機，想要親眼目睹巨星的魅力。稍早，BLACKPINK中午12點23分從機場的門走出來，Jennie身穿帽T、戴著墨鏡和口罩，火速上保母車；Lisa緊接著出來，她圍著綠圍巾，停下來兩秒跟大家揮揮手便上保母車。第三個現身的是Rosé，她戴著口罩、身穿一身黑，慢慢的走出來，期間不斷地揮手；最後一個現身的是穿格子綠毛衣的Jisoo，她坐上保母車後，向大家揮手打招呼好幾秒，十分親民。

BLACKPINK今抵台開唱。（圖／blackpinkofficial IG、崔正綱攝影）

直擊！BLACKPINK現身小港機場 Lisa、Jisoo親切揮手致意

BLACKPINK今稍早抵達高雄，粉絲擠爆小港機場。（記者崔正綱拍攝）

BLACKPINK今稍早抵達高雄。（記者崔正綱拍攝）

BLACKPINK今到高雄開唱。（記者洪秀瑛攝）

粉絲擠爆小港機場。（圖／崔正綱攝影）

粉絲擠爆小港機場。（圖／崔正綱攝影）

粉絲擠爆小港機場。（圖／崔正綱攝影）

BLACKPINK四位成員上午從金浦機場出發，搭乘的私人專機每小時要價約42萬台幣，另傳她們將下榻的飯店是高雄洲際酒店，其中總統套房要價25萬台幣起跳，而BLACKPINK入住的則是沒有在官網出現的隱藏版房型，房型清幽舒適，許多住過的旅客都相當讚賞，網路詢問度也非常高。

韓國人氣女團BLACKPINK於2016年出道，成員有Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa，其中Rosé是紐韓雙籍混血兒，Lisa則是泰國女孩，曾在2019年首次來台開唱，如今再次來台，人氣比當年翻了十倍，當時3月18日門票秒殺，主辦方特別再加開一場，回應粉絲瘋狂敲碗。此行是其《BORN PINK》世界巡迴演唱會中之一站，今將於高雄國家體育場舉行連唱2天，大批粉絲在她們抵達前早就聚集在機場外等候，主辦方也派出多名保全戒備。

BLACKPINK《BORN PINK》巡迴演唱會從去年10月開始，從南韓開跑，陸續至美國、加拿大、英國、泰國等地表演，至今已經完成了36場演唱會。BLACKPINK出道不久後就登上「百大偶像品牌聲譽」名單，並成為韓國《富比士》名人榜評選為2019年最具影響力的公眾人物，之後也成為首組亞洲女團登上《滾石雜誌》美國版雜誌封面，去年更被《時代雜誌》選為年度藝人，打破了韓國娛樂文化多為男團當道的印象，更被《CNN》、《好萊塢報導》等媒體形容為是新一代韓國流行音樂的重要推手，也被封為「K-Pop女王」。

除了音樂上的貢獻外，BLACKPINK四人由於外型及穿著打扮出眾，也紛紛成為世界知名時尚品牌力邀的代言人，並多次出席時裝周。2021年發行首部紀錄片《BLACKPINK：The Movie》在100多個國家的影音平台上架，並吸引50多萬點閱量，創造500萬美元（約1.5億台幣）的收益，這回她們來台舉行2場演唱會，快閃36小時，9萬張門票全賣光，光是門票收入就進帳4.3億台幣，可見其吸金能力驚人。