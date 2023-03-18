台北市政府觀光傳播局17日盤點出台灣燈會展區200多件拾獲物品及400多張卡證，其中更有許多兒童用品，如奶嘴、幼稚園圍兜等，還有多隻單腳兒童鞋，巧合的是以左腳居多。（台北市觀傳局提供／陳薏云台北傳真）

「2023台灣燈會在台北」日前落幕，19天展期吸引眾多人潮參與。不過台北市政府觀光傳播局17日盤點出展區200多件拾獲物品及400多張卡證，其中更有許多兒童用品，如奶嘴、幼稚園圍兜等，還有多隻單腳兒童鞋，巧合的是以左腳居多。北市府呼籲即日起至4月17日止，可以洽觀傳局，找回遺失的寶貝們

觀傳局表示，2023台灣燈會活動期間，18處服務台已協助許多民眾尋獲遺失物，但現場仍遺留400多張身分證、健保卡、學生證、駕照及信用卡等重要證件，還有200多件物品如手機、雨傘、水杯、玩偶、眼鏡及鑰匙或單隻鞋等，遲遲未有民眾前來認領；其中包含許多兒童用品，如奶嘴、幼稚園圍兜等，還有多隻單腳兒童鞋，巧合的是以左腳居多。

觀傳局說明，針對價值500元以上之遺失物品，已轉交警察局協助處理，卡證類則轉交至各製發卡單位，依流程處理，但目前仍有183筆物件尚待主人向觀傳局認領，將公告及保管至4月17日，民眾可於期間內洽詢，並前往觀傳局領取。

觀傳局也說，遺失物品前五大排行榜，依序為卡證類、帽子、雨傘、鑰匙、杯子 ，詳細遺失物清單請見觀傳局官網。