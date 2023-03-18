在表壇蔚為傳奇的獨立製表Jacob & Co.，幾乎每件腕表作品都能掀起話題，由於產量極少，能親眼目睹已是難得，更別提要獨享擁有。在高登鐘錶（Cortina Watch）的極力爭取之下，Jacobs & Co.腕表即起至5月15日正式登台，多款Jacobs & Co.最具代表性的陀飛輪名表在老爺酒店形象店展出，讓表迷得以一飽眼福。

Jacobs & Co.的Astronomia Casino雙軸陀飛輪腕表，是一座微形俄羅斯輪盤，輕按按鍵就可開玩。（Jacobs & Co.提供）

腕表就只有方寸大小，能著墨變化的地方不多，能讓人驚豔的更是少見，以設計和高複雜功能著稱的Jacobs & Co.，卻是年年都有創新佳作登場，品牌創辦人Jacob Arabo勇於跳脫傳統製表的窠臼，愈是「不可能」，愈能激發他創作的靈感，他的座右銘即是「從不可能中獲得靈感」（INSPIRED BY THE IMPOSSIBLE），每件作品都猶如藝術品一般，可說是腕表「微型藝術」的代表，深受不少富豪名門、球星和好萊塢明星的喜愛，如瑪丹娜、蕾哈娜、艾爾頓強都是粉絲。

Jacobs & Co.與Bugatti名車合作聯名Bugatti Chiron陀飛輪腕錶，將超跑戴著走。（Jacobs & Co.提供）

來台展出的腕表作品包括Epic SF24世界時區腕表，以機械式翻牌的方式顯示世界時區，充滿趣味。Astronomia Casino雙軸陀飛輪腕表則是一座微形俄羅斯輪盤，輕按按鍵就可開玩。Bugatti Chiron陀飛輪腕表則是與Bugatti名車聯名，腕表本身就是一輛跑車（不論外型或價格皆是）。Opera Godfather教父音樂盒腕表，腕表中央是教父小人偶，可聆聽到《教父》電影主題曲，都是難得一見的曠世鉅作。

Jacobs & Co.以太陽系為靈感打造的Astronomia Solar陀飛輪腕表。（Jacobs & Co.提供）