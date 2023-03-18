人類再次突破體能極限！澳洲男子強斯敦（Blake Johnston）昨（17）日挑戰世界最長衝浪紀錄，最後以超過40小時的時間寫下歷史。

Australian Blake Johnston broke the world record for the longest surfing season. Johnston took to the water at Cronulla Beach in Sydney and smashed the previous record held by South African Josh Enslin https://t.co/1Ik9K7vjG0 pic.twitter.com/IlFd6JGOzE — Reuters (@Reuters) March 18, 2023

綜合外媒報導，過去世界最長連續衝浪，是由南非好手恩斯林（Josh Enslin）創下的30小時11分鐘。現年40歲的前職業衝浪兼長跑選手強斯敦，昨天則將這個紀錄一舉推進了10小時。

在數百名支持者的歡呼聲中，強斯敦16日凌晨走下雪梨克羅納拉海灘（Cronulla Beach），迎向充滿水母與鯊魚的漆黑大海。期間他被允許回到岸上短暫進食喝水，由醫護人員為他點眼藥水、檢查身體狀況。在得知自己打破世界紀錄時，他向記者表示自己「累壞了」，語畢又回頭繼續挑戰。

A star is born in the Sutherland Shire! Blake Johnston carried off Cronulla Beach after surfing for 40 hours straight. Unbelievable effort. @9NewsSyd pic.twitter.com/KdkKAvJBw5 — James Wilson (@WesternWilson9) March 17, 2023

強斯敦透過這次挑戰，為關懷大眾心理健康的慈善機構募款，也紀念10年前自殺身亡的父親。他原本打算挑戰跑步1000公里，但發現先前的衝浪紀錄「只有」30小時後，決定改為衝浪。他最終踏上超過700個浪頭，籌得40萬澳幣（約新台幣828萬元）。

這不是強斯敦第一次挑戰人類體能極限。2020年他曾沿著雪梨南邊的崎嶇海岸跑了100公里，其中多數路程是赤腳完成。