人類再次突破體能極限！澳洲男子強斯敦（Blake Johnston）昨（17）日挑戰世界最長衝浪紀錄，最後以超過40小時的時間寫下歷史。

綜合外媒報導，過去世界最長連續衝浪，是由南非好手恩斯林（Josh Enslin）創下的30小時11分鐘。現年40歲的前職業衝浪兼長跑選手強斯敦，昨天則將這個紀錄一舉推進了10小時。

在數百名支持者的歡呼聲中，強斯敦16日凌晨走下雪梨克羅納拉海灘（Cronulla Beach），迎向充滿水母與鯊魚的漆黑大海。期間他被允許回到岸上短暫進食喝水，由醫護人員為他點眼藥水、檢查身體狀況。在得知自己打破世界紀錄時，他向記者表示自己「累壞了」，語畢又回頭繼續挑戰。

強斯敦透過這次挑戰，為關懷大眾心理健康的慈善機構募款，也紀念10年前自殺身亡的父親。他原本打算挑戰跑步1000公里，但發現先前的衝浪紀錄「只有」30小時後，決定改為衝浪。他最終踏上超過700個浪頭，籌得40萬澳幣（約新台幣828萬元）。

這不是強斯敦第一次挑戰人類體能極限。2020年他曾沿著雪梨南邊的崎嶇海岸跑了100公里，其中多數路程是赤腳完成。

文章來源：Aussie surfer sets record with mammoth 30-hour surfing session, then goes back for more
文章來源：Australian shreds record for longest surf session

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