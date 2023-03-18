3月21日迎春分，是24節氣的第4個節氣，命理師邱彥龍分享這段期間運勢將會逐漸好轉的前5名生肖，依序為生肖龍、兔、猴、馬、蛇，其中第1名的生肖龍努力終於獲得收穫，只要靠努力和智慧，就能讓自己錢財賺到飽，可好好把握。

▍第五名：生肖蛇

生肖蛇在春分這段期間，會覺得控制權終於在自己手上，並且正偏財運都很旺，只是行車交通、飲食、飲酒跟刀傷需要特別小心，雖有財運，但賺錢養傷划不來，應多注意安全。

▍第四名：生肖馬

生肖馬在春分這段期間，家有喜事，熱鬧萬分，財富旺，但千萬不要因此太注重享樂而不想工作，注意容易會有過度飲酒、吃錯藥的問題，甚至容易跟另一半吵得不可開交。

▍第三名：生肖猴

生肖猴在春分這段期間，大財將至，工作上會非常忙碌，切記忙是好事但也要注意健康，少喝酒否則身體容易發炎，飲食也要注意新鮮度。

▍第二名：生肖兔

生肖兔在春分這段期間，會花比較多的錢在家庭開銷上，太大手大腳不是好事，只要保持正向態度，幸運女神將會降臨在身邊，有機會品嘗到突如其來的財富與成功的喜悅。

▍第一名：生肖龍

生肖龍在春分這段期間，財運爆棚，經過許久的努力，終於有收獲，只要靠努力與智慧，錢會自動找上門，讓他們錢財賺到飽，但千萬不要使用小聰明，否則會讓財富溜走。