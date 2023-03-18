中職34年新球季開幕戰將於4月1日點燃戰火，由衛冕軍中信兄弟迎戰樂天桃猿，「黃衫軍」在球季開打前公布上半季6場主題日活動，開幕戰當天內野進場球迷可兌換「2023中信兄弟主題日集章手冊」，集滿2023所有主題日印章，即可於季末領取「2023紀念球與球座組」。

兄弟上半季主場賽事除了在大本營洲際外，也安排到高雄澄清湖棒球場擔任主場，將於5月30日至6月2日與桃猿及味全龍交手，共進行4連戰。上半季主場門票販售（除6月10、11日「阪神甲子園球場日」外）將於20日開放季票優先購票，之後陸續開放其他會員購票，22日全面開放購票。

兄弟去年達成二連霸，今年繼續往三連霸之路邁進，4月1日開幕戰將於兄弟主場洲際棒球場為今年熱血棒球季揭開序幕。當日內野進場即可兌換「2023中信兄弟主題日集章手冊」，集滿2023所有主題日印章，即可於季末領取「2023紀念球與球座組」。

【2023中信兄弟上半季主題日】

⚾ 4/1(六)17:05對戰樂天桃猿、4/2(日)17:05對戰味全龍《開幕週：「最強三連霸黃潮」&「Forever 23」》

⚾ 4/22(六)17:05對戰富邦悍將、4/23(日)14:05對戰味全龍《B Party親子嘉年華》

⚾ 5/6(六)17:05對戰富邦悍將、5/7(日)14:05對戰富邦悍將《海綿寶寶超級試煉會》

⚾ 5/27(六)17:05對戰統一7-ELEVEn獅、5/28(日)17:05對戰樂天桃猿《Say yes! 中信兄弟迺夜市》

⚾ 6/10(六)-6/11(日)17:05對戰樂天桃猿《阪神甲子園球場日》

⚾ 6/22(四)-6/23(五)17:05對戰富邦悍將、6/24(六)17:05對戰統一7-ELEVEn獅《Zespri Fresh Day》