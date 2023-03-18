國民黨選策會爭議延燒，外界直指，國民黨主席朱立倫和新北市長侯友宜彼此有心結，不過，先前與兩人認識多年的議員皆表示，朱立倫與侯友宜有知遇、提拔之恩，兩人成為黨主席和市長後仍有私下碰面，也會傳訊溝通，不合傳言僅是綠營和有心人士炒作，企圖分裂藍營選票。

新北市議員葉元之被視為「朱家軍」，過去在朱市府多年，他表示，朱立倫和侯友宜兩人溝通順暢，也經常會彼此傳訊，朱立倫在公事上倚重侯友宜的專業，直至今日，兩人私下仍會見面，侯友宜發出黑金貼文前，主動聯繫朱立倫，若像是外界傳言不合，侯大可不必知會就發文。

葉元之說，朱侯兩人目標都一致，希望2024年國民黨能重返執政，如今卻被外界炒作不合，民進黨就是想要讓兩人支持者都不爽，讓藍營選票分裂，國民黨越亂越不團結，對民進黨反而有利，因此有不少綠營民代也為此事跳出來開記者會，明顯就是刻意操作。

連任數屆議員的新北市議員蔡淑君表示，侯友宜對朱立倫一定有知遇、提拔之恩，侯當朱立倫副市長已有8年，朱對其貢獻一定也是非常開心和感動，如今兩人各有一片天，彼此一定會有溝通，且侯友宜是有情有義的人，他絕不會忘恩負義，也是有智慧的人，外界不合傳言僅是被綠營或有心人士擴大解釋，希望造就國民黨不團結的印象。