國民黨「中央選戰策略會報」名單因納入前台南市議長李全教、立委傅崐萁等爭議人物，引發黨內部分人士跟支持者不滿，秘書長黃健庭今（18）日宣布，即日起黨中央的選策會終止運作，回歸到原來的提名機制。對此，台北市議員徐巧芯給予肯定，並強調國民黨這次「反應速度夠快」，沒讓民進黨有太多見縫插針的機會。

徐巧芯提到，黨中央已宣布終止運作有爭議的選策會，回歸原本黨內的提名機制，由黨內幕僚機構做出提名建議，再送中央提名委員會通過，提名委員會將由黨主席朱立倫召集，並邀請縣市長在內等重要意見領袖組成。

對於朱立倫迅速回應民意的做法，徐巧芯相當肯定。她認為，面對選戰難免會有風波，考驗的是國民黨的處理態度與速度。宣布終止運作有爭議的選策會，這是一個正確的方向，雖然中間遇到小小亂流，但國民黨的反應速度夠快，數天內解決問題，讓國民黨的選戰重新回到正軌，不讓民進黨有太多見縫插針的機會。

藍營支持者看到徐巧芯的貼文，也紛紛表示「給朱立倫一個肯定」、「朱主席終於不讓人討厭了」、「這才叫團結」、「有救」、「有轉彎比硬幹到底好多了」、「及時修正還是給推」、「認錯是好事，而且這次只有短短三天」、「還是有希望的」、「這個黨總算讓人覺得還可以給予希望」。