民眾黨立委邱臣遠。（本報資料照）

俄烏戰爭後，蔡政府盤點國內戰時緊急物資，由衛福部跨部會統籌，動用第二預備金共1億3812.6萬元，購買外傷用戰略物資。民眾黨立委邱臣遠今天批評，應該回歸常態性的公務預算，要做平時的戰時準備，而不是透過第二預備金規避國會的監督，人民沒辦法接受。

邱臣遠說，針對中央政府即將動用二備金1.38億進行相關戰時外傷藥準備，是否有規避預算監督之嫌，值得出來說明。

邱臣遠表示，這次在國防準備動員，包含《全動法》的修法，造成非常大的爭議，其中非常重要的是欠缺社會溝通，對於全民國防政策推動，相關戰略物資、用藥，在目前烏俄戰爭、全球通膨及缺藥的狀況下，要做適當的調度，這點給予支持。

他說，但是對於預算的使用應該回歸常態性的公務預算，應該要做平時的戰時準備，而不是透過第二預備金規避國會的監督，人民沒辦法接受。

邱臣遠認為，現在對於人民來講，最大問題是政府無法給國人充分信任，在政策推動上，透過國會的多數暴力與行政權傲慢，造成彼此之間的不信任，如果涉及相關國安或軍事考量，可以透過立法院的機密會議向相關國防外交委員說明。

他批評，預算使用應該要回歸一般型的公務預算做後續整體評估，而不是頭痛醫頭、腳痛醫腳，或是對於相關預算含糊不清，蔡政府執政7年來，特別預算常態化、國債鐘屢創新高，透過特別預算編列規避國會監督的問題，屢見不鮮，蔡總統與行政院長陳建仁應對國人說清楚講明白。