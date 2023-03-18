我中美洲友邦宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）日前宣布有意與中國發展正式關係，美國有包含國務卿布林肯（Antony Blinken）與多位聯邦餐眾議員齊為台灣發聲。外交部今除表達致謝之意，也再次強調政府迄今仍努力維持台宏邦誼，但絕不會與中國展開金錢競逐。

外交部表示，美國行政部門及逾20位聯邦參眾議員已密集發聲，剴切提醒宏國政府切勿作出錯誤判斷，並重申對台灣的堅定支持。在行政部門方面，布林肯17日接受媒體專訪時表示，美國長期支持台灣，參與世界事務符合人民利益，而台灣可以在國際機構作出許多貢獻。

美國在台協會台北辦事處（AIT／T）也於16日發布聲明表示，宏都拉斯政府應瞭解，中國做出的許多承諾都跳票；台灣是美國的重要夥伴，也是美洲和全球的可靠夥伴，美國鼓勵所有國家擴大與台灣的往來，並繼續站在良善治理、透明和法治的這一邊。

在國會方面，已有聯邦參院外交委員會主席Bob Menendez （D-NJ）及首席議員Jim Risch（R-ID)、參院外委會西半球小組主席Tim Kaine（D-VA）及首席議員Marco Rubio （R-FL）、聯邦眾院外委會主席Michael McCaul（R-TX）、 國土安全委員會主席Mark Green（R-TN）及眾院外委會西半球小組主席Maria Salazar （R-FL）等逾20位兩院外交議題國會領袖與重量級議員以推文等方式發聲，重申美國國會對台灣的堅定支持，並呼籲宏都拉斯政府切勿相信中國的空洞承諾。

外交部表示，誠摯感謝美國行政部門及國會友人在此重要時刻積極發聲，並再次強調，我國政府迄今仍努力維持台宏邦誼，盡最大努力爭取，但絕不會與中國進行金錢競逐；也再次提醒宏國政府既已飽受債務問題困擾，切勿飲鴆止渴，太多國家的案例都已證明，陷入中國債務陷阱只會為該國及人民帶來災難。