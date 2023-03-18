前金肉燥飯入選2023米其林指南。（美食作家葉盛耀提供）

為了迎接高雄演唱會季，高市府觀光局搭配演唱會推出旅宿業「加食延暢」優惠，並介紹高雄新入選2023年《米其林指南》的法式餐廳「Papillon」與傳承三代老字號小吃「前金肉燥飯」等美食地圖，希望樂迷在欣賞演唱會之餘也能品嘗高雄美食並暢遊高雄。

觀光局表示，音樂與美食是人生不可或缺的2大元素，聽完演場會也讓高雄美食豐富民眾味蕾，2023年《米其林指南》3月新推薦的法式餐廳Papillon與前金肉燥飯，都值得親自品嚐。

Papillon法籍米其林二星名廚Xavier Boyer主廚曾在世界知名侯布雄餐廳服務超過16年，Xavier身為高雄女婿決定扎根高雄，為老饕帶來精緻餐飲體驗。而傳承三代的高雄在地老味前金肉燥飯更是值得一試，其招牌肉燥飯加上魚鬆與半熟蛋包的經典吃法，不分男女老幼人人喜愛。

觀光局長高閔琳表示，歡迎粉絲利用演唱會空檔到市區特色景點觀光旅遊，如佛光山、駁二藝術特區、旗津燈塔、西子灣、崗山之眼、東高雄九區等，從視覺、聽覺、味覺、觸覺與嗅覺，五感重新感受高雄魅力。

另外，配合市府推出「加食延暢」活動，觀光局特別結合知名旅宿業及觀光工廠祭出滿滿優惠，包括高雄福華大飯店、高雄圓山大飯店、晶英國際行館、台灣滷味博物館、FLOMO富樂夢觀光工廠、珍芳烏魚子見學工廠等，歌迷只要憑門票、購票證明或票根，就能獲精美小禮或餐飲優惠。