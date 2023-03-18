國民黨的選策會名單爭議引起黨內風暴，據傳昨(17)日國民黨主席朱立倫有致電給新北市長侯友宜，外界關注兩人對於「黑金」的是否有達成共識；侯友宜今(18)日坦承雙方確實有通過電話，表示兩人都同意拒絕黑金復辟，侯也強調無論哪種提名方式，都要具有清新、改革的面向，以獲得人民的期待。

侯友宜表示，昨日跟朱主席通過電話後，兩人對痛惡黑金、拒絕黑金復辟有一致性，我們一定會齊心齊力面對這個危機，做出一個更有效率的解決，以符合人民的期待。

至於朱立倫面對黨內反彈後，也宣布會再設立一個位在選策會之上的提名委員會，並邀請重要的縣市首長加入，但此方案又被認為是疊床架屋，台北市議員鍾沛君也認為讓提名機制回歸中常會就好；對此侯友宜稱，相信朱主席面對所有的問題，都會有不斷的去改變，以符合人民的期待。

侯友宜強調，無論是提名用什麼方式，只要清新、改革、獲得人民的期待，自己都樂見，也願意一起共同面對。