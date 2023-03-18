中華人間佛教聯合總會訪問團與耶穌會總會、聖若十字大學及天使大學交流研討。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

天主教教宗方濟各18日在梵蒂岡應來訪的中華人間佛教聯合總會訪問團團長、佛光山住持心保和尚的邀請，與近百位台灣佛教界領袖，一起以靜默祝禱的方式，共同為世界和平和諧禱告，這是東西方兩個最大、信徒最多的宗教，一起做史無前例的祈禱儀式，場面殊勝而神聖。

由於當代人類正面臨諸多困難與挑戰，持續的烽煙、戰爭、疫情、政經的對立、氣候的異常等，心保和尚在致詞的最後，特別以中英文向教宗提出邀請，希望教宗能與台灣佛教團體，攜手為世界和平祈禱，經聯合總會、國際佛光會祕書長覺培法師，在致贈禮物時再以西班牙語翻譯，教宗隨即當場慈悲應允，並在與全體團員個別接見握手後，攜同代表團一起靜默祈禱3分鐘，展現了東、西宗教間的共融和諧。

「中華人間佛教聯合總會」是應教廷邀請至梵蒂岡交流，由心保和尚、首愚法師、悟因法師及如淨法師等4位主席，以及監事長明光法師、常務理事、中國佛教會理事長淨耀法師共同領軍，率台灣佛教界各寺院僧團及文教各界菁英，近百人出訪，盛況空前。

教宗在會面時致詞表示，中華人間佛教聯合總會在發起人、佛光山開山星雲大師圓寂後來訪，象徵了台梵宗教交流的篤實友好。教宗說：「星雲大師對人間佛教的貢獻聞名於世，他也是跨宗教友好交流的先驅」，而這次聯合總會的訪問交流，正呼應教宗所強調的「相遇文化」（the culture of encounter），「相遇文化搭建起橋樑，也打破了偏見的圍牆。」

心保和尚致詞時則分享，星雲大師主張宗教間要尊重、包容，彼此要對話、交流，並回顧大師自1995年起舉辦「第1屆天主教與佛教國際交流會議」，之後分別在1997年與2006年，先後與教宗若望保祿二世，及本篤十六世會面，交換各種意見；2003年，應邀參加台灣「天主教真福山修道院」的奠基大典，除了以行動贊助建設經費，特別叮嚀佛教與天主教的友誼，「不是一時的，也不是一次的，而是永恒的」，他說，此次訪問梵蒂岡，主要希望增進佛教與天主教的相互了解與合作。