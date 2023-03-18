命理專家雨揚老師在臉書上分享3／19～3／25的12生肖運勢，本周好運前3名分別為生肖猴、馬、羊，其中生肖猴在事業上反應機靈，被指派去接洽重大業務，而他們也不負眾望，表現備受好評；生肖馬感情運相當不錯，有伴者的甜蜜溫馨的舉動，能讓周遭朋友感到非常羨慕；生肖羊則是可結合創意與實用性，打造出具市場競爭力的商品，讓自己能賺取豐厚的錢財。

★符號代表運勢

★風水輪流轉，下週會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

▍生肖鼠

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

事業一掃陰霾，負責的專案進展順利，但是應多加注意細節，並請同事協助檢查，才能確保不在緊要關頭出現差池。感情生活甜蜜繽紛，單身者有望在下班後的聯誼活動中結識新對象，共譜幸福樂曲；有伴者與另一半相處融洽，可利用週末旅行促進彼此情誼，使感情生活更加多采多姿。財運穩定，可運用掌握到的投資技巧，在金融市場中以錢滾錢，收穫更多財富。

▍生肖牛

事業★★ 愛情★★★ 財運★★

工作運低迷，入職新工作的你適應不良，倍感心累，建議利用假日多去戶外走動，抒發平日積累的壓力。愛情運尚可，單身者在情緒低落時可打電話給好友，對方會傾聽並給予建議，幫助你走出困境；有伴者可主動替另一半分擔家務，不經意的體貼能令對方感到窩心，使感情更穩固。財運低迷，近期購物須謹慎，切勿在來源不明的網站下單，避免損失錢財。

▍生肖虎

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

職場運不穩，最近在執行專案時會面臨一些棘手的情況，適時地向職場前輩請求幫助，問題很快就能迎刃而解。桃花運平平，單身者近期若是與家人發生爭執，建議等冷靜後再好好交談，以利化解矛盾；有伴者可購買禮品贈與伴侶，讓對方感受到你的貼心與付出，感情會更加甜蜜。財運不佳，外出時應遵守交通規範，以免違規受罰，得不償失。

▍生肖兔

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

職場能見度增，你的思緒靈活，遇到重要決策時，能夠想到一些令人耳目一新的點子，只要在開會時勇敢表達，就能讓你受到主管青睞。桃花能量匱乏，單身者與多年好友因意見不合而爭吵，甚至冷戰，建議理智溝通，才有助維繫友情；有伴者忙於工作，疏忽了另一半的感受，建議回家多與伴侶交流，感情才不會散。財運亨通，近期副業經營有成，收獲不少訂單，令荷包更加豐滿。

▍生肖龍

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業運回升，面對上司的指點，能夠虛心接受，並化為自身的養分，讓你在無形中累積不少硬實力，職場競爭力也跟著上漲。感情運平穩，單身者可多打聽心儀對象的喜好，有助與對方展開良好的互動；有伴者面對向你示好的對象時，能堅定地拒絕對方，帶給伴侶滿滿的安全感。財運不錯，因出色的工作表現，讓你獲得不錯的專案獎金，多出一筆額外收入。

▍生肖蛇

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

事業穩定成長，在工作上得到前輩照拂，讓你能迅速跟上大家的腳步，交出亮眼成績，表現可圈可點。桃花能量豐沛，單身者可多參加家族聚會，讓親戚為你介紹好姻緣，就能順利開展幸福戀情；有伴者和伴侶的價值觀相近，在感情中相互扶持、一同成長，更有望步入人生的下個階段。進財順遂，可透過新穎的促銷方案，吸引更多新客戶，為自己創造豐沛的收益。

▍生肖馬

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

工作運平平，可改變獨立作業的方式，將手邊工作均分給部門夥伴，便能體會到分工合作所帶來的效益，讓整體績效更上層樓。桃花繽紛綻放，單身者在工作中的亮眼表現，吸引到眾人崇拜的目光，讓人緣好運更暢旺！有伴者時常在社交平台上發布和伴侶的合照，甜蜜溫馨的舉動，羨煞周遭所有的朋友。財運亨通，可善用第二專長，在網路平台接案，為自己增添多筆豐厚的收益。

▍生肖羊

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

事業如日中天，可憑藉著出色的提案，在會議上大放異彩，獲得高層的一致好評，讓你躍升為職場的明日新星，升遷機會自然勝券在握。愛情運平穩，單身者可多帶家人出門同遊，凝聚全家的情感，讓家庭關係更緊密；有伴者可多參與親友聚會，透過聚餐來維繫家族間的感情，家運也能更暢旺。進財豐沛，可結合創意與實用性，打造出具市場競爭力的商品，讓進帳翻倍增加！

▍生肖猴

事業★★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★★

事業運高漲，由於你的反應機靈，被主管指派去接洽重大業務，而你也不負眾望，順利拿下訂單，表現備受好評。愛情運佳美，單身者大方展現親和力，將能博得他人的好感，順利交到新朋友；有伴者可邀約伴侶去品嘗美食，活絡彼此間的互動，讓關係更甜蜜長久。財運亨通，把握時間多拜訪客戶，有助提升銷售額，獲取更多獎金。

▍生肖雞

事業★★ 愛情★★ 財運★

事業運下滑，工作上遇到辦事不力的夥伴，不僅拖累整體進度，還時常要幫忙善後，令你勞碌不堪，快撐不下去，建議及時回報上層，以改善現況。愛情運偏弱，單身者在講笑話時應看場合，以免過於突兀，讓氣氛變得很僵；有伴者不必事事都跟另一半計較，會讓對方心理不平衡，造成彼此間的隔閡。財運不濟，近期的生活開銷大增，不妨試著自己準備便當，將能節省一些餐費。

▍生肖狗

事業★★★★ 愛情★★ 財運★★★

事業穩健成長，在鍥而不捨地努力之下，能順利爭取到更多經費，將活動辦得無比盛大，吸引許多顧客前來參與，成效優異。感情不順心，單身者常思慮過多，在新朋友面前表現得過於畏縮，難以跟對方拉近距離；有伴者可適時向伴侶傳遞心聲，不必委曲求全，相處起來會更舒適自在。財運不穩，購物時切勿有攀比心態，應以自己的預算為考量，才能避免超支。

▍生肖豬

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

事業企圖心強旺，你對於負責的專案有著高度要求，常反覆修改每個細節，使成果更為完善，令眾人讚賞不已。愛情運平穩，單身者可主動找話題和同事聊天，慢慢建立起友好的關係，令工作氣氛更加融洽；有伴者在遇到難題時，不妨向另一半傾訴，讓對方替你分憂解勞，關係也會變得更親近。財運順遂，可憑藉良好的銷售表現，領到豐沛的獎金。