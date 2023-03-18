嘉義市長黃敏惠17日到高雄參加「南方治理平台」，實際體驗搭高雄輕軌。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠17日到高雄參加「南方治理平台」，實際觀摩高雄輕軌。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠率昨17日率市府團隊到高雄參加「南方治理平台」，再次向中央喊話，籲請中央盡速兌現輕軌建設，根據市府交通處的規畫方向，已區畫出9條交通路網，而「高鐵嘉義站」至「台鐵嘉義站」為「嘉義大捷運系統藍線」，規畫設置13座車站，採輕軌系統運行方式，目前已提報到交通部。

市府交通處表示，嘉義市已提報中央「嘉義大捷運系統藍線」整體路網評估，目前捷運藍線路網規畫為「高鐵嘉義站」至「台鐵嘉義站」，路線長度約為14.3公里，高架2.8公里、平面11.5公里，規畫設置有13座車站，採輕軌系統運行方式，強調嘉市BRT載運量與日俱增，升級勢在必行，希望透過中央與地方政府合作，盡速完善嘉義市整體的交通規畫。

市府交通處長鄭君健說，「嘉義大捷運系統藍線」算是工程規畫的前置作業，由於是地方的重大建設，已提報到交通部，透露市府因應區域未來發展和周邊工業區開發，共規畫9條捷運交通網絡，其中大捷運系統藍線優先推動，近期就會完成可行性評估。

面對嘉義市的發展需求，以及與鄰近縣市共好共榮為目標，黃敏惠不斷疾呼中央要盡速推動高鐵嘉義站的聯外輕軌建設，落實交通平權，並強調「嘉義市好，鄰近縣市會更好」，尤其交通建設，對地方發展十分重要，正所謂「要致富，先開路」。

黃敏惠說，中央除經費補助等軟體措施外，硬體建設也應同等重視，且中央在輕軌用地及相關規畫均已具備下，卻遲遲不動作，再次強烈籲請中央加速兌現承諾，早日實現高鐵嘉義站聯外輕軌建設，重申這不僅是嘉義市聯外交通問題，更關乎嘉義縣市未來的繁榮。