日前中研院長廖俊智在立法院備詢時提到，我國面臨博士班誘因、教授待遇與退休所得等3項「偏低」劣勢，不利國際競爭。對此，台大校長陳文章今(18)日表示，台大「拔萃講座」名額將從原本的每年2至3名，增加到每年12名，並開放學院主動設定條件延攬海內外優秀學者，另外也加給1年50至150萬元的津貼，經費由台大自籌。

陳文章今日於校務會議結束接受媒體聯訪。他提到，教育部與國科會都有設置特殊人才獎勵條件，可搭配台大的「拔萃講座」來提升研究人員與學者薪資。

陳文章說，「拔萃講座」1年經費總金額估計約2000萬，4年約8000萬，經費完全由台大自籌，接下來的4年任期中的款項已到位。而他上任迄今已募得1.2億元的款項，也將用於提升校內教師與研究人員薪資等福利待遇。

陳文章也說，台大接下來也鎖定50歲以下的中生代學者，增設學術勵進獎及年輕學者講座，經費將是一次性給予，獲獎者可得50萬，再加上績優加給1年，可加薪100萬。

對於台灣的研究人員薪資偏低，陳文章說，希望政府、學界一同努力，透過誘因延攬人才，也該被官方是為前瞻基礎建設重要的一環。