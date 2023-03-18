尤利安·布蘭特 本賽季為多特蒙德 攻進 8球（圖片來源︰達志影像）

這個賽季德甲爭標情勢開始明朗，拜仁慕尼黑24戰得52分排名第一，多特蒙德24戰得50分排第二，而第三至第五名的球隊RB萊比錫(球差+20)、柏林聯(球差+8)和弗萊堡(球差+4)積分同得45分，跟拜仁已有7分距離。換言之德甲冠軍應是拜仁與多特蒙德之爭。

【足球-德甲】[科隆@多特蒙德][03/19 (日) 01:30] [編號 855]

本周多特蒙德將會在主場對中下游球隊科隆。多特蒙德在2023年初起氣勢磅礡，曾有各項賽事連勝12場的紀錄。不過球隊在歐冠16強被英超切爾西淘汰之後狀態有點回落，上周「魯爾區德比」對上沙爾克04，在兩次領先的情況之下被對手逼平 2:2，2023年聯賽全勝的走勢終結束。

在魯爾區德比打平之後，多特蒙德2023年聯賽成績為8勝1平 繼續保持不敗，勝出率高達88.8%，值得信賴。不過本賽季多特蒙德進攻點比較分散，隊中目前進球最多的是德國國腳 尤利安·布蘭特 Julian Brandt，但也只是進了8球，比較少有大勝對手的比賽。在 9 場聯賽不敗走勢中，多特蒙德的讓球-1成績，只有4勝，勝出率跌至44.4%。

科隆聯賽24戰得27分排名第十二位，跟降級區仍有7分的距離。不過最近4場聯賽都沒有勝仗，成績是1平3敗0進球。再往前一點分析，科隆2023年9場聯賽2勝4平3敗，2場的勝仗一共進了10顆球，而其餘7場不勝的比賽就只進了1球，勝負大上大落。可惜本場對手是志切爭標的多特蒙德，首選不讓分/多特蒙德勝，也可考慮讓分/和，又或大小[客隊]小1.5、0.5。

推薦︰ <足球>855 科隆@多特蒙德 不讓分/多特蒙德勝、讓分/和、大小[客隊]小1.5、0.5。

馬內 傷癒復出 上周替補上陣為拜仁取得進球（圖片來源︰達志影像）

拜仁慕尼黑2023年氣勢如虹，各項賽事連勝4場。本周日面對中游球隊勒沃庫森，理應可全取3分，首選不讓分/拜仁慕尼黑勝，也可考慮大小[總分]大2.5甚至3.5。

【足球-德甲】[拜仁慕尼黑 @ 勒沃庫森][03/20 (一)00:30] [編號 857]

拜仁在2023年9場聯賽成績是5勝3平1敗，包括聯賽3連勝，各項賽事則4連勝。事實上，拜仁在2023年的首3場聯賽全部打平，令支持者焦頭爛額。不過隨著冬窗加盟的球員，如瑞士門將 揚·索莫 Yann Sommer、荷蘭中後場通天老倌布林德 Daley Blind 和從英超曼城借用的葡萄牙後衛坎塞洛 João Cancelo 融入球隊，以及塞內加爾前鋒 馬內 Sadio Mané 終傷癒復出，球隊實力變得更完整。

勒沃庫森聯賽24戰得34分排名第九位，距離第六位的法蘭克福有6分，要爭取下賽季歐洲賽事資格有一定的難度。各項賽事6場不敗，成績5勝1平。聯賽方面，則是9戰5勝1平3敗，勝出率是55.5%、不敗率則是66.6%。當中勒沃庫森不勝的4場比賽除了有1場敗在第十三位的奧格斯堡外，另3場分別是和弗萊堡(第五)、負梅因斯(第七)和負多特蒙德(第二)；相反5場勝仗都是在排名比較後面的球隊身上所取得，明顯有「遇弱越強」的表現。本場遇上榜首拜仁慕尼黑，要保持不敗走勢有難度，所以首選不讓分/拜仁慕尼黑勝，也可考慮大小[總分]大2.5甚至3.5。如果進取一點，也可考慮讓分/拜仁慕尼黑勝。

推薦︰ <足球>857 拜仁慕尼黑 @ 勒沃庫森 大小[總分]中2.5、3.5、不讓分/拜仁慕尼黑勝。