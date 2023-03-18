土庫鎮公所今年擴大辦理櫻花季活動，新增野餐派對、和服體驗。（周麗蘭攝）

土庫鎮長陳特凱粉墨登場同樂，縣長張麗善推薦土庫農特產。（周麗蘭攝）

土庫鎮馬光國中旁綿延2公里的印度櫻花（羊蹄甲）最近盛開，土庫鎮公所、農會今（18日）及19日舉辦土庫櫻花季活動，今年新增野餐派對、和服體驗活動，吸引更多親子同樂，縣長張麗善鼓勵民眾到土庫享受賞花的快樂。

土庫鎮崙內社區34年前由公所種植1000多棵俗稱印度櫻花的羊蹄甲、長達2公里，10多年年前社區營造時被發掘成為景點，稱為「土庫櫻花大道」或「羊蹄甲大道」，每年3、4月間呈現一片粉紅花海，是網拍族春天的熱門拍照景點，公所、農會聯手舉辦櫻花季也已10餘年。

新冠肺炎疫情發生後，土庫櫻花季停辦2年，去年恢復舉辦，今年擴大辦理，除了展售農特產，新增野餐派對、和服體驗、親子DIY活動等，所有名額在開放報名5分鐘內秒殺。

鎮長陳特凱表示，今年櫻花季也表揚模範兒童和模範農民，明年再擴大辦理。

土庫鎮農會總幹事黃萬聰說，希望旅外鄉親回故鄉看看美景、品嘗故鄉的農產品，期望每年櫻花季活動為土庫鎮提高能見度並活絡經濟。

張麗善也歡迎全台遊客到土庫鎮看櫻花，享受賞櫻之樂，如果時間充足，還可以到古領草嶺賞櫻花。