為推動節能教育，高市府經發局17日在楠梓區中山高中舉辦「節能青年大使培訓營」，並邀請台灣青年氣候聯盟理事長張寒瑋分享參與聯合國氣候變化大會的經驗，以公民咖啡館模式號召9所高中、共80名學生參與討論。

張寒瑋指出，氣候變遷造就能源轉型，這一切對於青年而言，早已是避無可避的問題，舉參與聯合國氣候變化大會（Conference of PartiesCOP）經驗，強調當整體環境受到變動，就會先傷害到最脆弱、最無法發聲的群體，青年更是首當其衝，呼籲大家重視節能行動。

經發局長廖泰翔表示，淨零排放是全球重要趨勢，台灣去年公布「台灣2050淨零排放路徑藍圖」，今年初再通過「氣候變遷因應法」分階段開徵碳費，代表節能行動不再只是碳排大戶責任，而是全民義不容辭的生活態度。

廖泰翔強調，經發局除推動機關企業節能外，更成立節電志工團並舉辦多元宣導活動，將節電觀念深植各年齡層與群族，讓節電行動落實於生活。今年首度舉辦「節能青年大使培訓營」，將持續以年輕化、創意化、議題化、互動性作為後續政策目標，提升青年節能行動量能，向下扎根建立基礎。